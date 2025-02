A lezione con Tani, esperto di funghi

Sta giungendo alle battute finali il corso organizzato dalla delegazione di Cesenatico del Gruppo micologico e botanico Valle del Savio, dedicato agli appassionati di funghi e piante. Le lezioni si tengono nella sala convegni dell’Hotel Miramare, sul lungomare viale Carducci angolo via del Porto. Giovedì 27 febbraio, alle 20.30, l’esperto Oscar Tani terrà un incontro sulla commestibilità e la tossicità dei funghi, un argomento di grande interesse per i cercatori. Oltre a Tani, in questo corso hanno avuto ampio spazio gli esperti Urbano Guidori, Filippo Negosanti e Martin Snabl. In primavera sono previste anche uscite nei boschi.