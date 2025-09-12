A lezione dal Premio Nobel Acemoglu

Si arricchisce il parterre dei protagonisti di Fattore R – Romagna Economic Forum, con la partecipazione del presidente della Regione Michele De Pascale e del presidente di Abi Antonio Patuelli. Dopo il saluto dei sindaci, Patuelli aprirà la nona edizione del Forum, quest’anno incentrata su un tema strategico per lo sviluppo del territorio: "Romagna: investimenti che generano futuro". Il focus investimenti, nello specifico sarà analizzato sui temi di infrastrutture, energia, capitale umano e privato, in un momento di confronto tra imprese, istituzioni e associazioni di categoria. Patuelli già nella scorsa edizione, svoltasi al Teatro Alighieri di Ravenna, si era soffermato sul ruolo degli istituti bancari per la crescita e lo sviluppo, ampliando poi lo sguardo all’attualità su quanto avvenuto in Romagna con l’alluvione. De Pascale chiuderà le fila sugli spunti della giornata, con lo sguardo rivolto al tema degli investimenti in un’ottica di Regione. A condurre l’evento sarà il giornalista Rai, Gianluca Semprini. Interverrà in collegamento il Premio Nobel per l’Economia, Daron Acemoğlu (nella foto).

Fattore R rappresenta un appuntamento cardine per la pianificazione del futuro della Romagna. Nel corso degli anni ha ospitato oltre 200 testimonianze di protagonisti del territorio che hanno stimolato il dibattito sui vari temi. Nelle edizioni passate hanno partecipato, tra gli altri, i premi Nobel per l’economia Joseph Stiglitz, Eric Maskin e Michael Spence, nonché personaggi come l’economista francese Jean-Paul Fitoussi, l’ex Ministro Enrico Giovannini, gli economisti Lorenzo Bini Smaghi, Carlo Cottarelli, Veronica De Romanis, Lucrezia Reichlin.