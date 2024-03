A lezione di arte con il professor Salucci

"Dai macchiaioli al futurismo" è il titolo del corso di storia dell’arte organizzato dall’Università per gli adulti di Cesenatico, che si tiene al Museo della Marineria di Cesenatico. Il primo appuntamento si terrà oggi dalle 15 alle 17 ed in cattedra ci sarà il professor Marcello Salucci, uno dei maggiori esperti di arte del nostro territorio, dove ha insegnato per una vita nelle scuole, è stato assessore alla cultura ed è egli stesso un talentuoso pittore. È lo stesso Salucci ad introdurre il punto di partenza di questo corso: "Io parto dal presupposto che vedere e "saper vedere" deve essere un atto essenzialmente "creativo", capace di farci scoprire valori e significati di tutto ciò che l’uomo ha realizzato nel tempo. Lo strumento di conoscenza è dato dalla storia dell’arte che ci permette di acquisire e far proprie le epoche, le civiltà, gli stili, le mode, le avanguardie prodotte in un arco temporale che va dal "chi eravamo" al "chi siamo" del XXI secolo. Ciò ha portato alla realizzazione di opere aventi la funzione di celebrare e comunicare agli uomini che devono essere governati da coloro che sono stati prescelti, non solo dal potere laico, ma anche dalle varie divinità o da Dio". Il corso proseguirà sempre al Museo della Marineria di Cesenatico e sempre dalle 15 alle 17, nei pomeriggi del 12, 19 e 26 marzo. L’iscrizione costa 20 euro, che saranno devolute alle iniziative del centro sociale Cesenatico Insieme.

Giacomo Mascellani