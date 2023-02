La piscina comunale fa anche ballare i bambini. L’impianto di via Saffi, fra la dorsale della ferrovia e l’ingresso del Parco di Levante, con la gestione del Gruppo Around Sport propone molte iniziative che spaziano su varie discipline. Per alunni delle elementari è stato organizzato un corso di ’Hip Hop’ che si tiene il sabato dalle 10.30 alle 11.30. L’iniziativa, promossa con Espressione Danza, è una delle novità del 2023. Gli interessati possono avere informazioni telefonando al 344-0126180.