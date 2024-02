A lezione di salute: il Rotary nelle scuole

I soci del Rotary Club Valle del Rubicone con la presidente Monica Morri, il socio dottore Davide Lazzarini, presidente della commissione salute del Club, specializzato in alimentazione e Alessandro Caminiti neuro fisio patologo esperto di patologie comportamentali, si sono trovati presso l’Istituto Marie Curie di Savignano per una mattina di educazione ai corretti stili di vita, per un benessere dell’adolescente inteso a 360°, rivolta agli studenti delle classi prime e ai loro genitori.

La presidente Monica Morri ha ringraziato il preside Mauro Tosi per l’opportunità che gli ha concesso di parlare di quali comportamenti e stili di vita adottare, per crescere in salute, per stare bene sia fisicamente, che mentalmente; ha ringraziato alla professoressa Cinzia Ingenito che li ha assistiti per la realizzazione della mattinata.

"È il secondo anno che il RotaryClub Valle del Rubicone viene al Marie Curie per realizzare questo progetto ideato del nostro Distretto Rotary 2072, "A casa e a scuola in salute", che è rivolto ai ragazzi e aperto anche ai genitori. Perché la casa è il primo luogo dove si imparano i corretti comportamenti e stili di vita e ai genitori spetta per primi il compito di riconoscere e curare eventuali disagi o patologie dei loro figli. Questo progetto, ha avuto il patrocinio della regione Emilia Romagna e del ministero dell’istruzione e del merito".

A fine mattinata hanno distribuito 350 copie di un volumetto di circa 70 pagine, sui temi della salute trattati nelle due sessioni di circa 2 ore ciascuna. Prima di lasciare la parola ai medici sono stati proiettati due brevi video di presentazione del Rotary, che opera a livello locale e internazionale, per migliorare la collettività in 7 ambiti di intervento, fra cui sostenere appunto la salute e l’istruzione. Il medico Davide Lazzarini, esperto in alimentazione, ha parlato dei corretti comportamenti alimentari e ha risposto alle domande dei ragazzi.

Il dottore Alessandro Caminiti medico in Santarcangelo ha parlato dei disturbi comportamentali, della patologia Adhd dovuta al deficit della attenzione e iperattività che, se non riconosciuta e trattata, porta a seri problemi mentali. Questa patologia include vari aspetti come disturbo del sonno, cefalea, disturbo dell’ umore, atteggiamento antisociale, tendenza a sviluppare dipendenze e molto spesso viene confusa con altro.

La proposta formativa si concluderà con l’incontro del 2 maggio 2024 con due classi in visista alla Comunità di San Patrignano, con intera copertura finanziaria dal Rotary Club Valle del Rubicone.

Ermanno Pasolini