A lezione di salvataggio. I ’Piccoli Soccorritori’ della primaria Moretti

Gli alunni delle classi 5^A e 5^B della Scuola Primaria Moretti di Sant’Angelo di Gatteo hanno concluso il corso "Kids save lives" e hanno ottenuto l’attestato di "Piccolo soccorritore".

Dopo le lezioni propedeutiche in classe a cura di un’infermiera professionista volontaria, il dottore Giuseppe Sarnataro e il soccorritore Lorenzo Galiero della Croce Verde di Gambettola, hanno messo la loro professionalità ed esperienza a disposizione delle giovani generazioni per imparare a salvare vite in caso di reale emergenza. Sui manichini e sui loro pupazzi, gli alunni hanno sperimentato le tecniche della rianimazione cardiopolmonare, con grande soddisfazione anche per le loro insegnanti Monica Braghittoni e Mariolina Mollica.