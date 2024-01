A lezione di senso civico. Il sindaco sale in cattedra

Nell’ambito dell’intenso programma delle Giornate della cittadinanza attiva (da martedì scorso a oggi), ideate e promosse dal Liceo scientifico Righi di Bagno di Romagna, giovedì è salito in cattedra il sindaco Marco Baccini, che ha tenuto un coinvolgente incontro con i liceali nell’Aula Magna della scuola media Manara Valgimigli a San Piero. "Ho avuto il piacere di raccontare l’esperienza di Sindaco del loro Comune – dice Baccini –. Ogni anno il nostro Liceo promuove questo progetto per stimolare ed allargare la conoscenza e la consapevolezza dei giovani verso le tematiche pubbliche ed attuali".

"Ho intitolato la mia lezione “Tutta una questione di cuore“ – prosegue –. Ho cercato di far riflettere i nostri giovani sulla passione che deve indirizzare le loro scelte e sull’impegno che deve essere alla base del raggiungimento di ogni risultato a cui ambiscono nella vita. Ne è seguita una avvincente discussione, animata da tante domande interessanti e in un qualche modo anche scottanti. La partecipazione attiva e l’entusiasmo dei professori e delle professoresse ci confermano, ancora una volta, che è un onore per tutta la nostra Comunità disporre di un Liceo così avanzato, illuminato e allo stesso tempo pieno di relazioni umane e sociali come quello di Bagno".

"Ringrazio tutto il personale scolastico per la passione con la quale anima l’Istituto – conclude il sindaco – facendo altresì un grosso in bocca al lupo a tutti gli studenti affinché possano trovare la propria strada, quella del proprio cuore".

gi. mo.