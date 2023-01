A Macfrut 2023 il Salone internazionale per le biosoluzioni

La difesa, nutrizione e biostimolazione delle piante al centro del Biosolutions International Event, il Salone internazionale dedicato alle biosoluzioni, in programma a Macfrut al Rimini Expo Center dal 3 al 5 maggio prossimi. Nei tre giorni della fiera saranno presenti primarie aziende internazionali, imprenditori agricoli, tecnici e operatori di un settore dinamico e sempre più strategico per l’ortofrutta.

Sono cinque gli asset principali dell’evento: congresso internazionale, area espositiva, tavoli tecnici, incontri one to one, riconoscimento alle innovazioni.

"Il successo delle edizioni scorse ci ha spinto nella direzione di proseguire lungo la strada tracciata - spiega Camillo Gardini di Agri2000, responsabile scientifico del Biosolutions International Event – il consumatore mondiale chiede un’ortofrutta sempre più sostenibile e di qualità e un’agricoltura sempre più attenta ad ambiente e territorio. Questo evento è l’occasione giusta per incontrare i principali operatori del settore e valutare insieme le innovazioni che consentiranno la difesa e la nutrizione delle nostre colture nei prossimi anni".

La rassegna dedicata alle biosoluzioni prevede attività destinate ad espositori e visitatori e si compone di cinque parti. Prima di tutto un’area espositiva posizionata nella zona centrale della manifestazione, dedicata ai prodotti per il biocontrollo, la biostimolazione e la nutrizione speciale.

Spazio anche ai premi. Per il terzo anno consecutivo ritorna il Biosolutions Innovation Award, il riconoscimento destinato ai prodotti presenti in fiera con forti caratteri innovativi.

Non mancano poi le occasioni di networking. Saranno infatti predisposti tavoli tecnici con agronomi, riservati agli espositori con focus su cinque tipologie di prodotto: kiwi, agrumi, uva da tavola, olivo e frutta a guscio. A corredo di ciò sono previsti incontri one to one per un dialogo diretto con gli esperti.

Infine, torna anche il Biosolutions International Congress, evento internazionale con la partecipazione di alcuni top player del mondo della produzione sulla coltura del kiwi.