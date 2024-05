A maggio 4.620 nuovi assunti in provincia

Maggio, giugno, luglio 2024: periodo caldo per le assunzioni. La Camera di commercio della Romagna diffonde le previsioni occupazionali per il periodo maggio-luglio 2024: le imprese hanno programmato complessivamente 39.870 nuovi ingressi nelle province di Forlì-Cesena e Rimini. La Camera di commercio della Romagna diffonde le previsioni occupazionali provinciali, elaborate da Excelsior Informa, realizzato da Unioncamere, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle Camere di commercio italiane. In provincia di Forlì-Cesena, gli ingressi previsti (entrate per assunzioni a tempo indeterminato e determinato e per attivazioni di forme di lavoro flessibile) per il trimestre maggio-luglio 2024, sono 14.030. Per il mese di maggio le entrate previste a Forlì-Cesena sono 4.620, con una variazione del +480 su maggio 2023. Ancora preponderante l’impiego dei contratti a tempo determinato, pari al 79%, +1% rispetto ad aprile. Per quanto riguarda le entrate nel trimestre, i 5 principali settori di attività, in valore assoluto, risultano i servizi di alloggio,ristorazione e turismo con 1.530 ingressi previsti, il commercio con 890, i servizi alle persone con 470, le costruzioni con 270 e i trasporti, logistica, magazzinaggio con 230. Una quota pari al 32% delle assunzioni previste riguarderà giovani con meno di 30 anni, il 22% delle imprese prevede di assumere personale immigrato (+4%).