A maggio la denuncia di Biguzzi

Purtroppo quello che è andato in scena lo scorso fine settimana nella zona dell’Ippodromo non è stato il primo incontro clandestino di pugilato svoltosi a Cesena. Il tema emerse in effetti già in primavera quando il consigliere comunale della Lega Fabio Biguzzi segnalò testimonianze di persone che avevano visto immagini relative ad altri combattimenti che in quelle occasioni venivano organizzati nell’area retrostante il Foro Annonario, tra le vie Fattiboni e Malatesta Novello. Anche in quell’occasione in effetti emerso le ‘prove’ registrate sui telefonini e anche in quell’occasione le ‘modalità organizzative’ erano le stesse: un gruppo di persone disposte ad anello con al centro i due contendenti, che però allora erano più grandi. La questione era sfociata anche sul piano politico, in particolare in relazione alla richiesta – presentata da Biguzzi – di approfondire natura e modalità degli incontri, che pareva non fossero riconducibili a un caso isolato, tanto che pure in quel contesto un insegnante era stato informato dai suoi alunni di quanto accaduto, decidendo poi di allertare gli uffici dei servizi sociali. A corredo dei fatti, si erano poi aggiunte le recriminazioni degli abitanti della zona che avevano segnalato, in particolare nei fine settimana, il perdurare di situazioni di criticità per la quiete pubblica, rotta da grida, schiamazzi e raggruppamenti di giovani e giovanissimi giudicati troppo sopra le righe. Allora a cancellare il tema dall’agenda fu purtroppo la catastrofica alluvione che dopo pochi giorni si è abbattuta sul nostro territorio. L’auspicio è che il tema non sia destinato a tornare di stringente – e prolungata - attualità.

l.r.