A Marassi senza limitazioni. Già 437 i biglietti venduti

A Venezia, il 20 settembre, solo con la Fidelity Card. Tanto viene suggerito nelle determinazioni dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive che ha rilevato profili di rischi e rinviato la questione al Gos che di solito poi conferma la decisione. Il gruppo ’Insieme per il Cesena’, lo ricordiamo, sta organizzando la trasferta in motonave. Nessuna limitazione, invece, per i tifosi bianconeri che sabato seguiranno la squadra a Genova per la gara contro la Sampdoria (19.30). Già 437 i biglietti venduti per il match del Marassi. Lo scorso campionato, di venerdì sera, era il 17 gennaio 2025 (successo romagnolo per 2-1) i biglietti venduti nella curva ospite furono 358. Nello stadio di Marassi, il più suggestivo d’Italia, l’atmosfera sarà surriscaldata: i doriani sono i primi in B quanto ad abbonamenti sottoscritti (20.392 tessere), la gara poi è attesissima per il riscatto obbligato della Samp di Donati ancora al palo reduce da due ko di fila (con il Modena e a Bolzano) e che potrebbe vedere il debutto del centrocampista Barak arrivato in prestito dalla Fiorentina, per tale match sono stati anche abbassati i prezzi. Va ricordato che il settore ospiti di Marassi è stato modificato e soggetto a restrizioni ormai da moltissimo tempo dopo i tragici fatti del 29 gennaio 1995 quando prima di Genoa-Milan venne ucciso accoltellato da un ultrà rossonero il giovane tifoso di casa Vincenzo Spagnolo.

Per vari motivi, restrizioni comprese, il popolo bianconero in trasferta da un po’ di tempo è meno presente, a Genova poi tra andata e ritorno sono 800 chilometri per preventivabili nove ore di viaggio. Secondo i dati aggiornati a inizio giugno scorso dal sito italiani.it nella scorsa stagione in B come tifosi in trasferta il Cesena si è classificato all’undicesimo posto con una media di 529 presenze a viaggio preceduto in ordine decrescente da Catanzaro (1.019), Pisa (996), Salernitana (993), Bari (994), Palermo (886), Mantova (806), Brescia (717), Reggiana (672), Sampdoria (623), Modena (610). Invece in assoluto a livello italiano tra serie A, B e C il Cesena è trentunesimo a quota 529, una graduatoria speciale dove i primi dieci posti sono occupati tutti da squadre di A e i primi tre da Juventus (2.450), Inter (2.183) e Roma (1.928). La prima formazione di serie B, sempre inerente la stagione scorsa, è il Catanzaro dodicesimo con 1.019 tifosi in trasferta a gara. Sempre nel campionato passato anche tre club di serie C, due promossi poi in B, come affluenza esterna hanno fatto meglio del Cesena: Padova (763), Vicenza (623) e Avellino (606). Nel primo match di stagione a Pescara (venerdì sera 22 agosto, ‘vernice’ della B) erano circa 200 i supporter romagnoli che hanno assistito al successo del Cavalluccio. Considerando che la distanza rispetto a Genova è inferiore, l’aumento di tifosi in trasferta c’è ed è incoraggiante.