A marzo ripartono i lavori sul lungomare di Ponente

Fra una decina di giorni riprenderanno i lavori sul lungomare delle colonie di Ponente. Lunedì 3 marzo sarà infatti riaperto il cantiere in corrispondenza della foce del Canale Tagliata, dove i tecnici del Comune hanno effettuato un sopralluogo. Le maestranze qui lavoreranno sino all’inizio dell’estate, poi si farà una pausa per non danneggiare le attività turistiche e si riprenderà in seguito a settembre. In questi giorni proseguono invece con un buon ritmo gli interventi negli stradelli che da via Colombo portano al mare. A svolgere i lavori è una Rti, un raggruppamento temporaneo di imprese, composta dalla Cooperativa Braccianti Riminese, Consorzio Imprese Romagnole e Consorzio Edili Artigiani Ravenna. Il quadro economico totale è di oltre 5,2 milioni di euro e il progetto è stato realizzato dallo studio "Laprimastanza" di Montiano. È un’opera tra le più importanti per la città, grazie alla quale sarà radicalmente riqualificato un chilometro di lungomare, che va dal Canale Tagliata sino a piazza Magellano, dove successivamente sarà eseguito un intervento ad hoc. Il sindaco Matteo Gozzoli punta molto su questo progetto: "In marzo ripartono i lavori in uno dei cantieri più importanti della città, che ci permetterà di veder rifiorire il lungomare di Ponente e operare una riqualificazione attesa da anni. I lavori negli stradelli non si sono mai fermati, mentre i tecnici hanno effettuato un sopralluogo in questi giorni per assicurarsi che ci siano le condizioni necessarie; adesso siamo pronti a ripartire come da programma".

g.m.