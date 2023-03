A Masrola Nadia Primante riapre il Circolo Acli

Dopo una chiusura di 20 anni, a Marsrola frazione di Borghi, ha riaperto i battenti il ’Circolo Acli Civico 50’, del Comune che ha provveduto alla completa ristrutturazione. E’ gestito da Nadia Primante, 43 anni, residente in loco, da sempre nel settore della ristorazione con la sua famiglia: "Il Comune aveva emesso un bando per la gestione del circolo e io sono arrivata prima - dice Nadia -. Sono contenta perchè a Masrola centro paese non ci sono altri bar. Davanti a noi c’è la provinciale molto trafficata soprattutto da ciclisti che ogni giorno vanno sulle nostre colline e che spero si fermino spesso e c’è un anche un bel parcheggio. Sono tempi duri per iniziare una nuova attività, nel mio caso la prima in proprio, ma ce la metteremo tutta per potere lavorare e dare così anche una maggiore vitalità a Masrola. Saremo aperti tutti i giorni dalle 6 a sera inoltrata".

Ha detto il sindaco Silverio Zabberoni: "La scelta del Comune è stata quasi obbligatoria in quanto non c’era un bar, un punto di ritrovo per la frazione. Abbiamo proposto la scelta del Circolo Acli alla popolazione e in maniera unanime abbiamo ottenuto il consenso. A Masrola ha aperto prima un’osteria e ora il circolo e continueremo a lavorare per dare più servizi possibili ai nostri cittadini e far conoscere ai turisti le nostre bellezze".

e.p.