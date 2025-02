A Meldola la farmacia oncologica più grande d’Italia

MELDOLA (Forlì-Cesena)La farmacia oncologica più grande e tecnologicamente avanzata d’Italia è in Emilia-Romagna: è stata inaugurata ieri a Meldola (Forlì-Cesena), all’Istituto romagnolo per lo studio dei tumori ‘Dino Amadori’. La struttura sarà in grado di gestire oltre 100mila preparati oncologici all’anno, garantendo la centralizzazione dei processi e una maggiore omogeneità nei trattamenti per i pazienti dell’Irst e dell’Ausl Romagna. Sarà anche la prima struttura pubblica in Italia, autorizzata dall’Aifa, in grado di produrre radiofarmaci sperimentali; compito in capo all’Officina radiofarmaceutica, una sezione che affiancherà la farmacia. Non solo si studieranno strumenti innovativi nella lotta ai tumori a scopo terapeutico e diagnostico, ma sarà possibile assicurare percorsi oncologici personalizzati e automatizzare l’80% degli allestimenti, riducendo così il rischio di errori e ottimizzando i costi.

"La farmacia oncologica e l’officina radiofarmaceutica di Meldola rappresentano un modello per la sanità del futuro - ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale - Una sanità che grazie alle tecnologie è ritagliata sulle esigenze cliniche di ogni singolo paziente e affianca la cura alla ricerca". L’investimento complessivo per la realizzazione della struttura, comprendente l’edificio e il polo tecnologico che ospita gli impianti, è stato di oltre 16,5 milioni di euro. Al taglio del nastro, tra gli altri, erano presenti il direttore generale Ausl Romagna, Tiziano Carradori, oltre ai vertici dell’Irst con il presidente Fabrizio Miserocchi e il direttore generale Lorenzo Stefano Maffioli.