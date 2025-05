A modo mio, 40 artisti a Sant’Agostino

Ben 40 artisti aderenti ad Adarc (associazione degli artisti cesenati), saranno in mostra da oggi al 18 maggio nella Chiesa di Sant’Agostino di Piazza Aguselli. Pittori, scultori, mosaicisti e fotografi hanno risposto all’invito di produrre un lavoro ispirato al tema "A Modo Mio – Un dialogo tra epoche attraverso l’arte".

"Il progetto – spiega il presidente Arnaldo Gallinucci -, intende creare un ponte ideale tra passato e presente, offrendo agli artisti contemporanei l’opportunità di confrontarsi con i grandi maestri della storia dell’arte, senza la pretesa di eguagliarne la grandezza, ma con il desiderio sincero di ascoltarli, interpretarli e dialogare con loro attraverso la propria sensibilità. Le opere in esposizione rappresentano sia reinterpretazioni moderne di capolavori antichi sia creazioni ispirate ai linguaggi artistici del passato, rielaborati in chiave attuale, in un omaggio innovativo alla tradizione".

Accanto ai lavori degli artisti Adarc, saranno esposti anche quelli realizzati dagli alunni del plesso "Giovanni Montalti" di San Carlo, nell’ambito del progetto "Ri-connettiamoci all’arte!" sviluppato durante l’anno scolastico 2023-2024 con il supporto dei soci Adarc. È inoltre previsto un incontro speciale dedicato agli studenti coinvolti.

L’inaugurazione della mostra, che gode del patrocinio del Comune di Cesena, si terrà sabato alle 17.30, con l’intervento dello storico dell’arte Pierre Bonaretti. Orari di apertura: martedì, mercoledì, venerdì: 16.30 – 19. Sabato e domenica: 10- 12 / 16.30-19. Chiuso il lunedì e il giovedì. La mostra rappresenta anche un’occasione preziosa per visitare la Chiesa di Sant’Agostino, capolavoro settecentesco progettato da Luigi Vanvitelli, raramente accessibile al pubblico.

Raffaella Candoli