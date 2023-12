A Natale il pienone è servito. Ristoranti al completo per le feste

Natale con i tuoi. Magari al ristorante. In questi giorni sono fioccate le prenotazioni dei cesenati che hanno pianificato di consumare almeno uno dei pasti delle festività in compagnia, senza mettere mano alle cucine di casa. "Per il giorno di Natale abbiamo chiuso le prenotazioni quando era ancora novembre – commenta Lorenzo Illotta di ‘Quel Castello’ di Diegaro – In effetti i trend sono cambiati rispetto al passato: una volta l’appuntamento era fisso per tutti a casa della nonna, ora invece il ristorante ha preso molto più piede. Sempre in famiglia, sempre tutti insieme e sempre nel segno della tradizione. Soprattutto per Natale, quando non si può prescindere dal cappelletto in brodo. Come d’altra parte dalla piadina. Siamo in Romagna, parliamo di proposte che non possono mancare! Ad ogni modo però sì, il piacere di godersi un buon pasto di qualità coi propri cari in un’atmosfera di festa, è tanto apprezzato dai clienti di ogni età".

Conferma dello stesso trend arriva anche dal ristorante Luis di Collinello: "Abbiamo il tutto esaurito – commenta Donatella Fucci - e anche nei giorni precedenti le festività abbiamo lavorato molto. E’ un buon momento per la ristorazione, c’è voglia di concedersi un pasto fuori casa, magari abbinando al pranzo una passeggiata nelle nostre colline, godendosi il panorama e approfittando delle temperature anomale che consentono di restare all’aperto, sotto al cielo sereno e con la vista del mare in lontananza. I tavoli? Per Natale sono tutti familiari: genitori, nonni, nipoti; ci si ritrova e si festeggia insieme. E’ sempre stato così e continuerà ad esserlo". Il richiamo alla tradizione nel menù non manca mai , soprattutto in quelli che verranno portati in tavola tra oggi, domani e Santo Stefano, dopo di che in vista di capodanno, ci sarà più spazio anche per la rivisitazione. "Le prenotazioni stanno arrivando - aggiunge Simone Rosetti del ristorante Michiletta – e ci aspettiamo che in questo periodo i tavoli tornino a riempirsi. Per Natale si mangia con tanta attenzione alla gastronomia della nostra terra: è vero, il cappelletto in brodo non può mancare, così come tutti quei sapori coi quali ognuno di noi è cresciuto e che vengono ancora abbinati ai ricordi e al piacere della convivialità dei giorni festivi. Andando verso la prossima settimana, quando si comincerà a pensare alla notte di San Silvestro invece il ventaglio di scelte si amplia, c’è attenzione anche ad altre proposte. Via libera alla rivisitazione. Fermo restando il fatto che la qualità resta in cima alla lista. Nell’ottica del brindisi che darà il benvenuto al 2024 cambieranno anche le composizioni dei tavoli, attorno ai quali si riuniranno prima di tutto coppie e gruppi di amici".

Anche la pizza è sempre attualissima: "Già da giorni stiamo lavorando molto - conferma Andrea Franceschini della pizzeria La Rocca – e pure per le prossime ore le prenotazioni sono tante, cena della vigilia compresa. Terremo chiuso il locale soltanto il giorno di Natale, dopo di che già da Santo Stefano torneremo ad accogliere i clienti, cominciando a pensare all’ultimo giorno dell’anno. In piazza non ci sarà il concerto, contiamo comunque di intercettare i gusti di chi trascorrerà fuori casa almeno parte della serata".