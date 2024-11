’A nuoto con gli squali’: "Ecco cosa si nasconde dietro le grandi società"

di Francesca Siroli

Nello spietato mondo degli affari anche i manager hanno un’anima. Parola della graphic novel, appena pubblicata, ‘A nuoto con gli squali. La Corporation’ dei cesenati Gianluca Renzi e Giovanni Barbieri. La trama è incentrata sull’escalation di Gastone Ricci, giovane e ambizioso manager della provincia romagnola di fine anni ’80, che arriva con non pochi sacrifici ai vertici di una corporation (la grande società) statunitense. Una volta in cima, però, rischia di perdere l’equilibrio fra la vita privata e lavorativa, fra amici e rivali. Il racconto è ispirato ad alcuni episodi della vita del suo autore, Gianluca Renzi, classe 1972, manager di lunga esperienza che attualmente ricopre il ruolo di responsabile per l’Europa di Comau, leader mondiale nel campo dell’automazione industriale e robotica del Gruppo Stellantis. Un lavoro, il suo, con la valigia sempre pronta dove non manca mai un fumetto, sua grande passione insieme alla fotografia. "L’idea di dare voce al dietro le quinte del mondo del management, dove in tanti anni avevo collezionato storie e aneddoti, è nata dopo la pandemia che mi ha obbligato a una lunga pausa e a cui è seguito un cambiamento professionale - racconta Gianluca Renzi -. Fin da subito ho condiviso quest’avventura con Giovanni Barbieri, grande professionista e amico di vecchia data. Le prime pagine sono quelle più autobiografiche: si riconoscono infatti angoli di Cesena, Cesenatico e Bologna durante gli anni universitari".

Giovanni Barbieri si è occupato della sceneggiatura, una sorta di copione cinematografico che fornisce al disegnatore tutte le indicazioni per dare la rappresentazione grafica. Da oltre trent’anni scrive per il fumetto (Dylan Dog, Lazarus Ledd, Samuel Stern) e per la televisione (Winx Club, PopPixie) e insegna alla TheSign Comics & Arts Academy di Firenze. Al team si è infine aggiunto il giovane illustratore pugliese Roberto Casulli, studente all’Accademia Brera a Milano, che con il suo tratto stilizzato ha caratterizzato i personaggi e realizzato le tavole acquarellate. L’opera ha richiesto ben due anni di lavoro, con ogni vignetta ideata nei minimi dettagli. "La graphic novel ha una leggerezza e fruibilità che permette di affrontare anche un contesto, quello del management, fino ad ora inedito per questo tipo di scrittura. La sua peculiarità è che tocca al lettore riempire lo spazio bianco tra una vignetta e l’altra, immaginandosi i fotogrammi che mancano, trasformandosi così in una lettura personalizzata", sottolinea Renzi. Una storia sull’universo del business che pone interrogativi quanto mai attuali. "L’azienda è un organismo che in sé non ha un’anima, alla fine sono sempre le persone a fare la differenza - commenta Gianluca Renzi -. Ci sono tante aziende con principi sani grazie a manager illuminati. Non si vuole demonizzare la corporation, ma quando ti trovi in un contesto più grande di te, c’è il rischio di sentirti confuso, dimenticare le tue radici, gli amici e la famiglia possono passare in secondo piano".