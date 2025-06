A Palazzo del Capitano la conferenza su San Francesco

Questa sera, alle 21, a Palazzo del Capitano, a Bagno di Romagna, nell’ambito della rassegna "Bagno...di Cultura 2025 ", promossa dalla Fondazione Abbatia Nullius Balneensis, la professoressa Maria Giuseppina Muzzarelli terrà una conferenza storica sulla figura di San Francesco d’Assisi in vista dell’800° anniversario della sua morte. Il titolo dell’incontro: ’Francesco: lo scandalo e la norma’. "La Fondazione promuove e valorizza la cultura in due direzioni – spiegabo dalla Fondazione stessa –. Da una parte attraverso il Museo di Arte Sacra ospitato nella Canonica, che rappresenta la principale pinacoteca della Romagna fiorentina, la Basilica e l’Oratorio del Carmine, aperti al pubblico in diversi momenti dell’anno. In primis la stagione estiva, dall’altra attraverso l’organizzazione di concerti e conferenze di largo spessore".

gi. mo.