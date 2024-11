A Palazzo Dolcini lo spettacolo ’Le Baccanti: una fiaba sovversiva’

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Mercato Saraceno promuove eventi speciali per coinvolgere la cittadinanza ed invitare alla riflessione su temi fondamentali quali il rispetto e l’uguaglianza di genere. Stasera, alle 21, a Palazzo Dolcini avrà luogo lo spettacolo "Le Baccanti: una fiaba sovversiva" con il Teatro delle Lune e Amira Danza che presentano una versione originale de "Le Baccanti" di Euripide. In questa rilettura, la dea Dioniso semina la follia tra le donne di Tebe, scardinando le certezze di un mondo ordinato. Attraverso danza orientale, narrazione e musica dal vivo, lo spettacolo diventa un inno all’essenza femminile più profonda e alla ribellione contro le convenzioni sociali. Le donne, indomite e fiere, si riappropriano della loro natura selvaggia, incarnando la forza e la libertà ancestrale. Invece mercoledì prossimo 27 novembre, alle 17, in Piazzetta del Savio, presso la biblioteca Veggiani vi sarà un laboratorio sulla parità di genere, iniziativa rivolta a bambini e ragazzi, organizzata dal Comune, in collaborazione con cooperativa sociale LibrAzione e l’associazione Voci Plurali. Il laboratorio mira a spiegare, con un linguaggio semplice e inclusivo, il significato della Giornata del 25 novembre. Attraverso letture e attività interattive, si affronterà il tema della parità di genere. Inoltre anche l’Unione sportiva DueEmme partecipa all’iniziativa "Un rosso alla violenza": i giocatori di prima categoria e tutto il settore giovanile scenderanno in campo questo weekend con un segno rosso sulla guancia, simbolo della campagna e un messaggio chiaro ed importante per coinvolgere i giovani contro la violenza sulle donne.

Edoardo Turci