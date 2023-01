A palazzo Mazzini Marinelli 400 studenti

Tempo di trasloco per oltre 400 studenti cesenati. In vista dell’avvio dei lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica della scuola secondaria di primo grado ’Viale della Resistenza’, dal costo complessivo di 2.890.000,00 euro, di cui 990 mila euro del Pnrr e 1.600.000 euro del Comune, palazzo Mazzini Marinelli, nel centro storico, si prepara ad accogliere per un intero anno scolastico 440 studenti apparententi a ben 21 classi.

Massima attenzione per garantire alle famiglie e alla popolazione scolastica il pieno servizio del trasporto pubblico, al momento oggetto di ridefinizione da parte dell’Amministrazione comunale e della Dirigenza scolastica. Per dare in fretta una sede alternativa idonea agli studenti, è stato inoltre approvato il progetto esecutivo dei lavori di restauro, risanamento conservativo dell’edificio e messa in sicurezza sismica, con relativa riqualificazione dei locali.

"Il progetto della nuova scuola diventa realtà – commenta il sindaco Enzo Lattuca –, a partire dall’estate, in corrispondenza con la conclusione dell’anno scolastico, si procederà con l’avvio dei lavori di riqualificazione del polo scolastico di Torre del Moro. Perciò, nel corso dei prossimi mesi studenti, insegnanti e tutto il personale scolastico si trasferiranno a palazzo Mazzini Marinelli. Si tratta di una soluzione provvisoria con cui assicuriamo una continuità scolastica agli studenti che dal prossimo settembre potranno frequentare le lezioni in ambienti idonei, resi confortevoli dai lavori che saranno eseguiti a partire da marzo. Successivamente, palazzo Mazzini Marinelli sarà interessato da ulteriori interventi strutturali e di adeguamento, come previsto dal progetto della Casa della Musica".