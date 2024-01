A passeggio per Sant’Angelo con un etto di hashish

Un giovane spacciatore straniero con in tasca un etto di droga è finito nella rete dei carabinieri. È accaduto nella serata di lunedì, quando una pattuglia dell’Aliquota radiomobile del Norm della Compagnia di Cesenatico, ha arrestato un ragazzo di 23 anni originario del Marocco, con la pesante accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno notato il giovane che stava camminando con fare circospetto nella zona della frazione di Sant’Angelo. Sottoposto a controllo ha mostrato chiari segni di nervosismo ed un aspetto piuttosto contrariato. I carabinieri a quel punto sono andati a fondo, anche perchè si tratta di una persona nota alle forze dell’ordine per dei precedenti penali; lo hanno così perquisito ed è stato trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi. In tasca aveva anche 1.280 euro in contanti ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio, in quanto il ragazzo non risulta avere un’occupazione o comunque entrate che giustificano tale somma. La pattuglia ha poi fatto scattare una perquisizione domiciliare dove è stato rinvenuto un bilancino di precisione che lo spacciatore utilizzava per suddividere la sostanza stupefacente in dosi. Al termine delle formalità di rito e la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto l’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria. Nelle prossime settimane è attesa la prima udienza.

Giacomo Mascellani