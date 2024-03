"A Pesaro la Curva starà fuori dallo stadio"

Il prossimo passo sulla strada che deve avvicinare il Cesena alla promozione sarà domenica a Pesaro. La trasferta è un passaggio che non deve andare a vuoto, vista la posizione in classifica degli avversari di turno e visto il fatto che contestualmente la Torres sarà impegnata ad Ancona. Le due squadre marchigiane sono appaiate a quota 33 punti. Come è però già successo in diverse (tante, troppe?) occasioni, ad attendere i tifosi del Cavalluccio ci sarà un fine settimana complicato.

Lo hanno certificato i gruppi della Curva Mare, che in una nota hanno anticipato che si recheranno a Pesaro, ma resteranno poi a tifare fuori dall’impianto, in segno di protesta verso i pochi tagliandi messi a disposizione. "Pesaro trasferta accessibile a tutti? – si legge nel comunicato –. Se ricordiamo il disagio dei 1.100 biglietti di Rimini, pensiamo un po’ cosa potrebbe succedere a Pesaro con 588 tagliandi disponibili. Considerata la situazione e l’impossibilità nel poter trovare un biglietto per tutti, i gruppi Ultras della Curva Mare comunicano che, come già successo in passato, presenzieranno all’esterno del settore ospiti".

"Da anni continuiamo su questa linea di pensiero che porteremo sempre avanti con coerenza, a prescindere dai risultati sportivi del Cavalluccio – chiosano –. Chiediamo a chiunque sia sulla nostra stessa linea di pensiero di non disertare il viaggio a Pesaro perché comunque il nostro apporto non dovrà mancare. Ci faremo sentire ancora più forti anche se fuori dagli spalti".