A Pievesestina si muovono i ’Piccoli passi’

È operativa da ieri mattina la nuova sezione di Nido all’interno della scuola d’infanzia statale di Pievesestina che accoglierà ogni giorno 19 bambine e bambini dai diciotto ai trenta mesi. Si tratta di una concreta ed efficace risposta fornita dall’amministrazione comunale alle famiglie cesenati in lista d’attesa ma anche di una nuova opportunità di formazione e socializzazione dei bambini nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali. "L’avvio di questa nuova sezione Nido – commenta l’assessora ai Servizi per la Persona e la Famiglia Carmelina Labruzzo – amplia i servizi educativi per l’infanzia attivi sul territorio comunale e abbatte ulteriormente le liste d’attesa per gli asili nido. Ad oggi a Cesena sono presenti due poli da zero a dieci anni, all’interno del polo scolastico ‘Carducci’ e a Pievesestina, che potenziano ulteriormente la consolidata esperienza pedagogico-educativa promossa nel corso di questi anni, ampliata con la creazione di poli educativi per l’infanzia frequentati da bambine e bambini da zero a sei anni". Dal 2019 ad oggi sono cinque le nuove sezioni nido formate dall’amministrazione comunale per rispondere alla richiesta delle famiglie e con lo scopo di abbattere i tempi di attesa per gli iscritti in graduatoria. In questa nuova sezione gestita da tre educatrici affiancate da un’ausiliaria e una cuoca.