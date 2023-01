A Pievesestina una camminata sulle tracce di Giulio Cesare

Sulla sponda del Rubicone, nella notte del 10 gennaio del 49 a.C., Giulio Cesare, circondato dai centurioni più fedeli , attraversava il fiume a cavallo pronunciando ad alta voce la fatidica frase "Alea iacta est", il dado è tratto. Per ricordare uno degli eventi più conosciuti della storia, in cui anche il territorio romagnolo è presente sullo sfondo della vicenda antica, l’associazione ’Terre Centuriate Cesenati’ promuove dal 2014 l’evento ’Notte inquieta di Cesare’.

L’iniziativa si svolgerà stasera a Pievesestina in collaborazione con il quartiere Dismano. In programma alle 20.45 una camminata di 4 km lungo il Savio, con partenza e arrivo dalla scuola primaria di Pievesestina. Al termine, ci sarà anche una breve rievocazione in costume, del passo descritto dallo storico di epoca romana Gaio Svetonio Tranquillo, rappresentata da un gruppo di rievocatori dell’associazione e con la suggestiva partecipazione dei centurioni della Legio VI Ferrata in rigoroso abito militare romano. Al termine è previsto un piccolo rinfresco.

Ispirata dal racconto di Svetonio, la serata intende dunque ripercorrere il passaggio romagnolo di Giulio Cesare sul finire del 50 a.C., quando il console decise di opporsi alle istituzioni della Repubblica e di raggiungere Rimini, da Ravenna, oltre il confine. Una notte difficile per Cesare, perso nelle strette vie della campagna centuriata, e inquieto per quello che di li a poco sarebbe successo: opporsi alle scelte del Senato e dare avvio alla guerra civile, con una fazione sostenuta dalle nuove classi sociali emergenti opposta a quella della vecchia classe senatoriale, ormai in crisi e superata dagli eventi, guidata dal grande rivale (e suocero) Pompeo.