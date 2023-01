A Ponente si parla di parcheggi e criminalità

di Giacomo Mascellani

Il Comitato di zona Ponente- Zadina si riunirà martedì 31 gennaio nella saletta in viale Cesare Battisti dove si riunisce anche la Consulta del volontariato. Si discuteranno molti problemi sollevati da residenti, imprenditori ed operatori turistici della zona. Fra queste la necessità di avere più parcheggi durante la stagione estiva, che sarà accentuata nei prossimi anni, quando verrà ultimato il progetto di riqualificazione del lungomare delle colonie e verrà eliminata la sosta selvaggia in strade, aree verdi e stradelli. Sul progetto del lungomare, dopo la realizzazione della rete fognaria bianca e nera, a settembre inizieranno i lavori per realizzare nuovi marciapiedi, parcheggi, pista ciclabile, arredi e servizi, iniziando dalla foce del canale Tagliata. Successivamente si realizzeranno le altre opere.

Sempre nella zona delle colonie, ci sono da affrontare anche problemi di microcriminalità, in quanto durante l’inverno i controlli sono minori ed i residenti segnalano la presenza di clandestini, ladruncoli e persone borderline che si introducono abusivamente nelle colonie marine abbandonate. In via Mazzini sarà prolungata la pista ciclabile verso nord, fino alla curva che porta a Zadina, dove adesso è pericoloso il passaggio dei ciclisti, ma anche quello dei pedoni, visto che non c’è il marciapiede. Si parlerà anche della raccolta dei rifiuti porta a porta, che è considerata non ancora efficiente e con tanti disagi degli utenti. Fra le richieste dei residenti di Ponente, c’è la sistemazioni della pinetina di viale Vespucci davanti alla scuola elementare di via Caboto, dove lo scorso anno è stata realizzata una nuova staccionata per impedire l’accesso agli automobilisti in sosta selvaggia.

Nella serata alla quale parteciperà la Giunta comunale, si parlerà anche della proposta di istituire anche a Ponente e Zadina il servizio di ’Controllo di Vicinato’, proposto nel precedente incontro dall’assessore Mauro Gasperini. La buona notizia è che ci sono residenti interessati a collaborare per raggiungere questo obiettivo. Istituire il ’Controllo di vicinato’ potrebbe essere utile a coinvolgere attivamente i cittadini nel monitorare i punti più critici, come la zona delle colonie dove da anni c’è il problema della microcriminalità, ma anche l’area di Zadina dove spesso la polizia e i carabinieri sono dovuti intervenire per contrastare lo spaccio di droga e la presenza di clandestini. Il Comitato di zona Ponente-Zadina è formato dal presidente Matteo Padoan, dal vicepresidente Giovanni Brugnera, e dai consiglieri Cinzia Buscherini, Benito Spighi e Dante Delvecchio.