Cesena
CronacaA processo per un’aggressione. Già condannato per un altro caso
11 set 2025
ANNAMARIA SENNI
Cronaca
A processo per un’aggressione. Già condannato per un altro caso

Ha causato gravi ferite da taglio a un 36enne italiano colpendolo con pugni e con una mannaia. E’ finito così...

La drammatica scena dell’aggressione di Natale 2022 all’interno della biglietteria della stazione ferroviaria di Cesena

La drammatica scena dell’aggressione di Natale 2022 all’interno della biglietteria della stazione ferroviaria di Cesena

Per approfondire:

Ha causato gravi ferite da taglio a un 36enne italiano colpendolo con pugni e con una mannaia. E’ finito così imputato per lesioni un 34enne di origini marocchine (già condannato per una grave aggressione in stazione) che il 13 luglio del 2023 avrebbe aggredito in una panchina fuori dalla stazione di Cesena il 36enne. Il motivo sarebbe un banale litigio, dettato probabilmente da debiti di droga, come è emerso ieri in tribunale a Forlì, dove a difendere l’imputato era l’avvocato Gianluca Betti. La vittimase l’è cavata con una prognosi di 20 giorni. Il processo proseguirà il 31 ottobre. Si tratta purtroppo di fenomeni sempre più frequenti che gravitano intorno alle zone più pericolose di Cesena, tra cui in primo piano c’è proprio il luogo della stazione. Il 34enne a processo per lesioni è la stessa persona che il giorno di Natale del 2022 avrebbe aggredito assieme ad altri due connazionali un 31enne, lasciandolo privo di forze e sanguinante di fronte alla biglietteria della stazione di Cesena. Per quel fatto, l’imputato è già stato condannato a 2 anni di reclusione, mentre gli altri connazionali hanno subito una pena inferiore. L’aggressione violenta avvenne di fronte alla biglietteria davanti agli occhi increduli del bigliettaio. Uno degli aggressori afferrò un paletto in ferro utilizzati in stazione per incolonnare le persone in biglietteria, e con quello colpì ripetutamente il suo connazionale di 31 anni.

Annamaria Senni

