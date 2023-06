A Roberto Mercadini il ’Premio Rubicone’

Giovedì 29 giugno alle 21 sul ponte romano a Savignano, il sindaco Filippo Giovannini conferirà il ’Premio Rubicone’ al narratore, autore-attore, scrittore, poeta e divulgatore Roberto Mercadini. Nell’occasione Roberto Mercadini racconterà il ’suo’ Rubicone, ovvero l’attraversamento di quel confine che gli ha permesso di passare dalla sua professione di ingegnere alla magia dell’interpretazione letteraria e teatrale.

Ha detto il sindaco Filippo Giovannini durante la presentazione nella Vecchia Pescheria: "Il confine è ciò che ci spinge a evolvere, una riga su un foglio che suggerisce il futuro disegno, un dopo da pensare e creare. La presenza del Rubicone a Savignano ha segnato un prima e un dopo nella storia antica e segna profondamente anche la storia di oggi. Siamo una città sul fiume, che apre infiniti percorsi, quelli per le gambe, dopo l’alluvione siamo già al lavoro per ripristinare i camminamenti, i sentieri e la golena, e soprattutto quelli dell’anima. Il ’Premio Rubicone’ è un’onorificenza conferita annualmente dalla città di Savignano a una persona che nella sua esperienza di vita è riuscita a superare un confine in ambito sociale, culturale, economico, scientifico, artistico e sportivo. Il senso di questo riconoscimento è appunto quello di attraversare il Rubicone che, per antonomasia, significa proprio compiere un gesto estremamente importante, fare un passo irrevocabile e, per questo, superare un confine ritenuto inviolabile".

Il premio scelto a rappresentare questa linea di passaggio è il ’Clown a testa in giù’, un’opera del maestro Ilario Fioravanti, scultore, pittore e artista che negli ultimi anni di vita ha trovato ispirazione sulle rive del Rubicone. Il premio è organizzato dalle cooperative 49 a.C. e Koinè.

Ermanno Pasolini