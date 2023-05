A Sala e a Tagliata la situazione migliora

A Cesenatico si lavora sodo nelle campagne di Sala e nella zona di Tagliata al confine con il territorio di Cervia. Nella mattinata di ieri le pompe idrovore sono entrate in funzione per risolvere il problema degli allagamenti nei terreni circostanti il canale Tagliata e mettere in sicurezza le abitazioni e le attività economiche presenti nella frazione. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco, che hanno dato manforte alle squadre disposte sul campo. A Sala per fortuna la situazione sta migliorando, ci vorranno ancora tanti sacrifici e tanto lavoro, tuttavia in via Campone Sala i mezzi di Hera e le maestranze hanno iniziato la raccolta dei rifiuti travolti dall’esondazione del canale Olca e del fiume Pisciatello, incluso quelli ingombranti ed i mobili danneggiati irreparabilmente dalla piena che ha portato acqua e fango negli scantinati e al pian terreno. Al lavoro, come sottolinea anche il sindaco Matteo Gozzoli, ci sono molti volontari, oltre alla Polizia locale, gli uomini della municipalizzata di Cesenatico Servizi, la Protezione civile, Radio Soccorso Cesenatico e la Croce Rossa.

Prosegue la criticità collegata alla rottura dell’argine del Savio nel territorio comunale di Cervia. L’esondazione ha coinvolto la località di Tagliata, ma i tecnici di Cesenatico tengono costantemente monitorato il territorio, dove fortunatamente non ci sono problemi, ad eccezione di alcune abitazioni soccorse e un’azienda allagata dove si sta già risolvendo il tutto. Nella sede di Cesenatico Servizi sono stati preparati altri sacchi di sabbia, che vengono consegnati gratuitamente a tutti coloro che ne hanno bisogno, incluso i residenti del Comune di Cervia. Sono anche questi segnali importanti e la Croce Rossa di Cesenatico ha messo a disposizione il numero 342-5209737 per chi volesse dare una mano a sgomberare garage e cantine.

Giacomo Mascellani