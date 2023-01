A San Carlo il dialetto "par rid e fè de ben"

Stasera al teatro Esperia di San Carlo, alle 20.30, si svolge la quarta tappa di ’Gatozli’ (Solletico), la rassegna "acsé par rid" (così per ridere), organizzata dall’associazione ’Te ad chi sit e fiol?’, in collaborazione con ’almAmede’ e Auser per conservare e far conoscere le varie declinazioni del dialetto romagnolo e dei tipici modi di dire, come quello della denominazione dell’associazione, ovvero la domanda di chi si è figlioa per identificare la famiglia d’origine, o il soprannome con cui era nota ai più. "Il bel riscontro ottenuto - osserva il presidente Leonardo Belli -, la generosa accoglienza noi tributata sia in Malatestiana che presso circoli, associazioni e ora anche in teatrini parrocchiali ci hanno portato a decidere di donare in beneficenza il ricavato delle offerte libere raccolte nelle serate. A San Carlo assaporeremo i vini della cantina Zavalloni, che accompagnano il buffet di Auser e ci divertiremo col dialetto". "Cosa potrà trovare chi parteciperà? – si domanda in modo retorico Manuela Gori che coordina e conduce le serate - Leggerezza, racconti, zirudele, chiacchiere un po’ per ridere, un po’ per ricordare, un po’ per pensare. Sarà della serata un gruppo assortito di amici artisti per passione: Giuliano Biguzzi, Paola Riciputi, Paolo Zanoli, Daniele Casadei, Davide Giovannetti, Claudio Molinari ‘e romagnok’. Insomma, poeti e poetesse, dicitori e dicitrici associati o solo simpatizzanti. Divertirci insieme alla gente mentre diffondiamo la cultura del dialetto è una delle cose per cui vale la pena impegnarci. Un approccio leggero, ma non superficiale per coinvolgere e incuriosire un pubblico più vasto, magari anche di giovani".

La serata conclusiva sarà quella del 2 marzo, il cui ricavato andrà a sostegno di bambini e famiglie in difficoltà. Insomma: "Gatozli acsè par rid"…e enca par fè de ben! (così per ridere e fare del bene).

r.c.