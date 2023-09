A San Carlo via ai corsi della scuola di musica

Hanno preso il via ieri a San Carlo di Cesena le lezioni della scuola di musica ‘Savini’ che il parroco don Giovanni Savini ha voluto dedicare ai genitori Agostina e Benito nella convinzione che la pratica artistica e musicale possa contribuire alla formazione della persona umana in tutte le sue dimensioni e relazioni significative; per questo la scuola ha lo scopo di diffondere e di mantentere vivo il piacere e la cultura musicale, teatrale e artistica in genere.

L’Associazione musicale Agostina e Benito Savini si propone di promuovere la conoscenza della musica, degli strumenti musicali, della pratica teatrale e di altre forme espressive, favorendone l’accostamento dei giovani; promuovere l’attività diretta dell’attività corale, musicale e teatrale; promuovere la realizzazione di concerti vocali e strumentali nonchè di manifestazioni di teatro; stabilire rapporti di collaborazione con enti pubblici, scuole e altre agenzie educative per l’utilizzo della musica a fini educativi.

Il coordinamento e la direzione artistica della scuola, aperta nel 2008, sono affidate al maestro Adamo Scala che tiene personalmente i corsi di teoria musicale e di organo (insieme a Terzo Campana). Gli altri corsi sono Pianoforte (Lorenzo Lucchi), Chitarra (Christian Buratti), Percussioni e batteria (Simone Bartoletti Stella), Canto solistico (Kelly McClendon), Violino (Cecilia Scala), Fisarmonica (Gianni Valmori) e Clarinetto (Mauro Ricci). Altri corsi potranno essere organizzati in base alle richieste.

ð 0547. 663043 - 348.7228392.