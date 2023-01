A San Giacomo mercatino della solidarietà

Sul porto canale proseguono gli appuntamenti del ’mercatino della solidarietà’, organizzato dai volontari della parrocchia di San Giacomo Apostolo. Nei locali in via Giordano Bruno sono in vendita molti prodotti di oggettistica, articoli di varia natura, prodotti artigianali e del commercio equo solidale di varie nazioni. Questi oggetti, preparati con cura e confezionati dai volontari sono in vendita ed il ricavato è devoluto ai più bisognosi. Oggi mercatino aperto dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.