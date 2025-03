A San Mauro Pascoli nasce Bottega Caffè

Presentato, a San Mauro Pascoli, ’Gep Food’, il nuovo format ’Bottega Caffè’ che verrà inaugurato domenica 2 alle 16.30. Presenti i titolari fratelli Patrizia e Alessandro Celli, il sindaco Moris Guidi, il collaboratore Floriano Alessandrini ed Elia Vargiu della comunità Papa Giovanni XXIII. Ha detto Patrizia Celli: "Il Bottega Caffè si ispira alla storia di mio padre Giuliano Celli che ha realizzato in questi ultimi 60 anni in Emilia Romagna una rete di stazioni di servizio a marchio Gep. La sua avventura inizia nel 1963, in una piccola bottega che si trovava a Savignano sul Rubicone in Borgo San Rocco, dove con l’aiuto della mamma Maria affettava salumi, serviva del buon pane fresco e ogni tanto faceva qualche pieno di benzina con la pompa che stava sul marciapiede davanti alla bottega. Il babbo e la nonna Maria, hanno sempre cercato di rispettare il concetto ’entro, guardo, scelgo, mangio o porto via’, proponendo ai propri clienti tutti prodotti che profumavano di genuino, tradizionale e che qualitativamente rispecchiassero il nostro territorio di Romagna. Con il Bottega Caffè ci siamo ispirati a questo concetto e insieme alla nostra squadra di ’azdore’ offriamo prodotti freschi di giornata".

Ha aggiunto il fratello Alessandro: "Crediamo che la bottega possa creare un ponte tra la tradizione che vogliamo riscoprire e valorizzare per poi proiettarci nel futuro e creare nella stessa un luogo di aggregazione a servizio della comunità dove potersi incontrare. Il nostro locale posizionato su una stazione di servizio carburante, crocevia di tanti clienti si colloca a metà strada fra il centro del paese di San Mauro Pascoli e la periferia e gode della vicinanza di Villa Torlonia". Ha continuato Floriano Alessandrini: "Il pane fresco di giornata, impastato dalle azdore e cotto ogni giorno, cassoni, piade, pizza, focacce, spianata e la nostra novità la ciaccia, prodotta con stesso impasto della spianata romagnola che viene farcita in vari modi. Avremo cura di creare eventi per i giovani, per le famiglie, cercando di riscoprire i momenti belli dello stare insieme, dalla colazione della domenica con prodotti particolari al brunch una novità che introdurremo nella nostra attività di ristorazione. Per i bambini abbiamo creato un’area giochi. Da anni collaboriamo con la comunità Papa Giovanni XXIII e distribuiamo l’invenduto alle limitrofe comunità locali di San Mauro Pascoli in via Reno e di Savignano di Borgo San Rocco mentre con il locale di Rimini in via tolemaide e via Orsoleto. I rappresentanti della comunità Papa Giovanni XXIII porteranno i prodotti del Bottega Caffè ai senza tetto e ci organizzeremo con loro per la distribuzione in due aree di Rimini".

Soddisfatto il sindaco Moris Guidi: "Quando nelle nostre piccole realtà aprono queste novità commerciali con un tessuto economico che si rinnova, quando imprenditori aprono attività puntando sull’innovazione e la qualità è un bene per il paese".

Ermanno Pasolini