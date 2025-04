A San Mauro. Pascoli ’Svuota la cantina’

Domenica 13 aprile, dalle 10 alle 20, a San Mauro Pascoli torna ’Svuota la Cantina’, la fiera del riuso, del baratto e della creatività promossa dalla Pro Loco Aisém con il patrocinio del Comune. L’appuntamento è nelle piazze Mazzini e Battaglini e lungo le vie Tosi, Pascoli, Garibaldi, Guidi e Nenni.

Tanti gli espositori che hanno aderito alla fiera, giunta quest’anno alla quattordicesima edizione, con l’intento di riportare in piazza oggetti che spesso giacciono dimenticati in cantina e che possono invece trovare diversa destinazione e quindi essere recuperati. Inoltre all’interno della fiera non mancheranno artigiani e creatori di ingegno.

Anche quest’anno si potrà ammirare l’esposizione di moto d’epoca che nasce dalla passione del sammaurese Antonio Mengozzi. Inoltre sarà possibile entrare nel mondo delle auto radiocomandate con Mini-Z Club Rimini. Si potrà provare il circuito Kyosho con cronometraggio computerizzato con modellini di auto radiocomandate.