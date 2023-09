A San Piero l’estate si chiude con ’FestinVal’

di Gilberto Mosconi

’FestinVal’ e ’Mostra zootecnica’ 2023 animeranno le vie e le piazze di San Piero nei due fine settimana del 16- 17 e 23-24 settembre, vale a dire il penultimo e l’ultimo del mese. Un appuntamento, giunto alla sua 27ª edizione, che richiama sempre espositori di ogni tipo, dall’artigianato locale ma anche da quello artistico. Ma, come sempre capita e come da tradizione, vi saranno spazi anche per le associazioni del territorio ed aree ideali per passare il tempo libero con l’intera famiglia, oltre a stand gastronomici e spettacoli di intrattenimento per vie del borgo cittadino. Due interessanti e ricchi week end, in cui scoprire le tradizioni ed i sapori del territorio dell’Alta Valle del Savio.

Esordiscono così il sindaco di Bagno di Romagna, Marco Baccini, e l’assessore al Turismo, Francesco Ricci, che poi proseguono: "Anche in questo 2023, come Amministrazione comunale, ci siamo impegnati direttamente a dare continuità alle tradizionali iniziative delle sagre di primavera, del ’FestinVal’ e delle luminarie natalizie, storicamente curate in collaborazione alla Pro Loco, che purtroppo anche in questo nuovo anno non ha visto l’elezione di un nuovo direttivo".

Ma non è tutto. Inoltre, ritorna nel primo fine settimana di ’FestinVal’ anche l’importante manifestazione della ’Mostra Zootecnica’, realizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Regionale Allevatori e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Due giorni di sucura attrattiva e di divertimento in cui grandi e piccini potranno scoprire gli animali del territorio e conoscere le varietà di bestiame allevate dalle varie e numerose aziende locali. Un importante momento formativo, capace di riempire di felicità i bambini che entrano in contatto con gli animali che popolano le nostre campagne ed anche spesso le nostre colline. Un valore aggiunto alla tradizionale fiera di ’FestinVal’, che da anni è capace di attirare tanti curiosi ed appassionati”.

Informano poi a conclusione Baccini e Ricci: "Commercianti e associazioni interessati a partecipare a FestinVal, che quest’anno sarà curato dalla società ’l’Accento’, potrenno chiamare il numero 0516831796; [email protected]

Due appuntamenti suddivisi in due fine settimana che segnano, almeno guardando il calendario, la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, ma due appuntamenti che testimoniano la vivacità di iniziative del territorio e del Comune che dall’inizio dell’estate portano avanti appuntamenti di motevole attrazione, varietà e divertimento per tutti.