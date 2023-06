A Savignano andrà in scena la ’Dolce Estate’

di Ermanno Pasolini

A Savignano sul Rubicone sarà un’Estate particolarmente... Dolce quella del 2023, come hanno detto il sindaco Filippo Giovannini e il vicesindaco Nicola Dellapasqua durante la presentazione nel nuovo ’Chiosco Botanico’: "Con la voglia di ritrovarsi e condividere momenti di serenità, allegria e tante diverse occasioni per farlo, raccolte nel nuovo calendario di eventi promosso dall’Amministrazione Comunale in stretta sinergia con le associazioni, i quartieri, il volontariato locale, le attività commerciali, secondo una tradizione ormai consolidata, che ogni anno si rinnova con entusiasmo e creatività.

Il cartellone si compone di tantissimi eventi che fino a settembre animeranno il centro storico e i quartieri cittadini, tra mini rassegne a tema e singoli appuntamenti capaci di rivolgersi alle famiglie, ai giovani, ai bambini e ai nonni, con il principale obiettivo di creare occasioni di condivisione e spensieratezza e godere degli spazi cittadini e degli angoli più suggestivi che Savignano offre".

Sabato 24 ci sarà l’inaugurazione della mostra ’Rimini Revisited -Oltre il mare’ di Marco Pesaresi alle 11 in sala Allende a Savignano che sarà visitabile fino al 24 settembre con ingresso gratuito. Sempre sabato Savignano accoglierà l’ottava edizione di ’Loverie’, in centro storico, dalle 18, con l’esposizione di auto d’epoca, il percorso gastronomico con il cibo di strada, con proposte come sempre di altissima qualità e la musica live.

Nella stessa giornata il parco Bastia ospiterà i Quartieri solidali, raccolta alimentare dalle 8.30 alle 17 e alle 17 scatterà la Caccia al tesoro. Confermato l’attesissimo appuntamento dell’estate savignanese, ’Piadiniamo’, che torna il 21, 22 e 23 luglio in centro storico a partire dalle 18, e festeggia il decimo compleanno.

Tra gli eventi storici c’è anche la 25ª edizione de ’Il rock è tratto’, al via a partire da venerdì 30 giugno al Podere Bislacco alle 21 e il 12 luglio anche in piazza Giovanni XXIII alle 21 con Federico Dragogna in concerto. In cartellone anche la seconda edizione del ’Premio Rubicone’ previsto per giovedì 29 giugno sul Ponte Romano, alle 21 con la guest star Roberto Mercadini. Tantissime saranno le iniziative per i bambini come il mercatino dei Puffetti nelle sere del mercoledì, dalle 20, nella piazza don Melchiorre Baroni in giugno e Giovanni XXIII, dalle 19.30, dal 5 luglio al 6 settembre a cura della Consulta Rio Salto-Castelvecchio e della gelateria ’Sweet Line’; la rassegna Quartieri animati, a cura di Diffusione Musica, la Biblioteca dei ragazzi all’aperto. Confermate, a cura di Savignano Eventi, le Albe di note, che domenica 25 giugno e a ferragosto si ascolteranno dalla terrazza del Baretto di Castelvecchio alle 6 con le colonne sonore del Trio Barrique e il Trio Dance dell’Orchestra Sinfonica Rossini.

Sempre note, stavolta di tipo rock, a cura di ’Savignano Eventi’, saranno quelle di mercoledì 28 giugno con i Minerva in concerto e del 5 luglio con Bar Mario, cover band di Ligabue all’ Arena Gregorini alle 21.15 mentre il 19 luglio la Notte di Note vedrà la formazione minima al Castello di Ribano con uno spettacolo di teatro-canzone e il 26 luglio gli ’Artenovecento’ con un Tributo a Fabrizio De Andrè alle 21 al Parco ecologico del Rubicone in via Rubicone destra.

Per i giovani e ancora per gli amanti della musica dal vivo, l’appuntamento è al Podere Bislacco con la rassegna ’Musica sotto l’acacia’, concerti di musica originale da giugno e fino al 28 settembre tutti i giovedì alle 21. Il Podere ospiterà anche la rassegna di film cult Cinema Rubicone, tutti i martedì dal 27 giugno al 29 agosto alle 21. Spesa per il Comune oltre 70mila euro oltre al contributo di Regione Emilia Romagna, Camping Rubicone e Romagna Shopping Valley. Info: Ufficio cultura Comune di Savignano sul Rubicone, che risponde al numero 0541-944017.