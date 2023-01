A Savignano mercatini e presepi prima che le feste vadano via

Inizia di prima mattina la giornata di festa dell’Epifania a Savignano sul Rubicone, con il mercatino del riuso che animerà il centro storico dalle 8 al tramonto. Il capitolo presepi è ancora aperto: quello meccanizzato a cura della famiglia Sparaventi sarà visibile nella sacrestia della pieve romanica di San Giovanni in Compito fino al 15 gennaio. In particolare oggi sarà possibile abbinare la visita al presepe Sparaventi con quelle guidate al museo archeologico ’Don Giorgio Franchini’ alle 15.30 e alla pieve romanica di San Giovanni in Compito alle 16.30. Negli altri giorni il presepe è visitabile fino all’8 gennaio dalle 17 alle 18.30 nei giorni feriali e dalle 16 alle 18.30 nei giorni festivi e prefestivi, il 14 e il 15 gennaio dalle 16 alle 18.30.

Il museo del Compito per il mese di gennaio è aperto dal mercoledì al venerdì con orario 10-12, sabato domenica e festivi dalle 15 alle 18. L’ingresso è gratuito. Per info www.museodelcompito.it oppure 335.6286338. Fino a domenica sarà visitabile anche il tradizionale presepe meccanico di Castelvecchio, allestito nel chiostro della chiesa, aperto nei giorni festivi e su richiesta nei feriali.

Atteso poi l’arrivo della Befana nei quartieri. Oggi nel quartiere Bastia la Consulta accompagnerà la Befana con doni porta a porta mentre nel quartiere Cesare saranno premiati i vincitori dei concorsi dei presepi, giunti alla terza edizione, ’Il Natale come lo vorrei’. Le premiazioni si svolgeranno alle 11 in piazza Falcone. La Consulta di Rio Salto-Castelvecchio dà invece appuntamento alle 15, in piazza don Melchiorre, con dolci, caramelle e carbone per tutti i partecipanti.