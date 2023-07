A Savignano torna la lodevole iniziativa del refettorio solidale

A Savignano sul Rubicone torna l’iniziativa legata al refettorio solidale (nella foto ideatori e collaboratori) attivo nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e sabato presso i locali della parrocchia di Santa Lucia in via Garibaldi 11, nel cortile interno, proprio di fianco alla sede della Caritas. Per poter ricevere il pasto bisogna essere muniti di tessera pasti oppure di buoni pasto che vengono rilasciati dalla Caritas di Savignano. E’ possibile accedere al refettorio dalle 12 per poter consumare il pasto.