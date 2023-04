A Savignano una mostra d’arte con gli allievi pittori

Domenica alle 16.30 ci sarà, nella Pescheria Vecchia di Savignano, l’inaugurazione della mostra di opere eseguita dagli allievi dei corsi di Pittura ad olio e scultura 20222023 che si sono tenuti nel laboratorio dell’Associazione Pittori della Pescheria Vecchia in Piazza Castello dallo scorso ottobre fino ad aprile 2023. La mostra resterà aperta anche nei giorni 25 e 30 aprile e 1° maggio dalle 15 alle 19. Gli insegnanti sono stati il maestro Nereo Castellani per la pittura e Marco Pieri per la scultura in creta. Sono stati 40 gli allievi che hanno partecipato ai corsi.