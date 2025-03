A scuola di giornalismo con Michelangelo Bucci

Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria Pascoli di Gambettola hanno incontrato il giornalista Michelangelo Bucci. L’evento si inserisce all’interno di un progetto, al suo secondo anno di vita, che ha visto i ragazzi, protagonisti della redazione del primo numero della rivista Il Fuoriclasse, con una tiratura di circa 150 copie. Ogni famiglia ne ha ricevuta una, così come la dirigente scolastica e il sindaco di Gambettola. Una copia è in visione presso la biblioteca comunale di Gambettola sia sul sito della scuola.

Il progetto, con grande entusiasmo, prosegue in questo anno scolastico 2025, con la redazione del numero 2 della rivista scolastica, e per dare il via ai lavori è stato organizzato l’incontro con un professionista del mestiere: il giornalista Michelangelo Bucci. Durante l’incontro i ragazzi delle sei classi quinte hanno analizzato la struttura di un quotidiano in tutte le sue parti, smontandolo come durante un intervento chirurgico, per acquisire sempre più consapevolezza e dimestichezza con l’informazione, hanno potuto riflettere sul concetto di fatto e notizia e approfondire come nasce, si pensa e si produce un quotidiano.

Vincenzo D’Altri