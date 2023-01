’A Scuola in Salute’, il progetto del Rotary con le prime due classi del ’Marie Curie’

Il Rotary Club Valle del Rubicone ha aderito al progetto indirizzato agli alunni delle prime due classi delle scuole superiori, che ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell’Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna. Il progetto vedrà coinvolti 18mila studenti in tutta la regione.

Dice il presidente Gian Piero Evangelisti: "Come rotariani siamo impegnati a promuovere la tutela della salute, in ogni suo ambito, e con questo Service distrettuale ci rivolgiamo a quelle nuove generazioni nei cui confronti il Rotary ha da sempre un particolare occhio di riguardo. Il progetto ’A Scuola in Salute’ nasce dalla constatazione che la principale caratteristica dell’età adolescenziale può portare i giovani al desiderio di tentare nuove esperienze, anche pericolose. L’adolescente, spesso, desidera rischiare e per questo può adottare comportamenti irregolari, che possono influire negativamente su salute e benessere. Ogni volta che il giovane supera un’esperienza azzardata, si sente potente e accettato, sottovalutando, in più occasioni, le conseguenze negative di una scelta sbagliata".

La sedentarietà, la corretta alimentazione, la prevenzione delle malattie infettive, l’infertilità, il contrasto a fumo, alcol e droghe, l’impiego ossessivo della tecnologia, gli incidenti, i disturbi del comportamento alimentare e rischi legati all’ambiente di vita, nell’ambito scolastico e sociale, sono fra i molti elementi che incideranno sulla salute futura e sul benessere dei nostri giovani.

"Per quanto riguarda il territorio di competenza del Rotary Club Valle del Rubicone - continua Evangelisti - ci siamo rivolti all’Istituto di istruzione secondaria superiore Marie Curie coinvolgendo, con la collaborazione dei dirigenti e degli insegnanti della scuola tutte le prime classi dei tre indirizzi presenti nell’Istituto, il Liceo, il Tecnico e il Professionale, per 270 studenti. Il nostro medico formatore che ha incontrato gli studenti nell’aula magna dell’Istituto Marie Curie è stato Davide Lazzarini nostro socio, dirigente medico Ausl Romagna Medicina Interna III dell’Ospedale di Santarcangelo che ha sviluppato le tematiche riguardanti i vari stili di vita, l’alimentazione, l’attività fisica, tutte aree di sua competenza. Agli studenti e agli insegnanti in aula è stato distribuito il Quaderno ’A Scuola in Salute’ realizzato dalla Commissione Salute del Distretto 2072 che si è avvalsa per la sua realizzazione dell’aiuto di medici e psicologi rotariani, esperti nelle varie aree tematiche e che ha la finalità di consigliare ai ragazzi dei comportamenti corretti per la loro salute e il loro benessere in una fase così delicata come quella adolescenziale".

Ermanno Pasolini