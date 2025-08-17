A settembre i giorni del censimento al bramito

Settembre andiamo, è tempo di contare. Arrivano, nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi (ne fa parte anche Bagno di Romagna), i giorni del "censimento al bramito", per la stima numerica del cervo nobile. Nello stesso tempo, vi sarà anche quella dei lupi. Quest’anno, il censimento del cervo è quasi maggiorenne, tagliando il traguardo della 17ª edizione. Nelle sere dal 25 al 27 settembre, tantissime persone, tra volontari e tecnici, si ritroveranno nella vasta area del Parco per ascoltare il verso di questi possenti animali echeggiare e rimbombare nella notte. In seguito, con le opportune tecniche, si potrà tornare a stimare, anno dopo anno, il numero di cervi presenti nell’area del Parco. La precedente stima dice che sono circa duemila i cervi presenti all’interno del Parco, dei quali poco meno di 400 sono maschi in età riproduttiva. L’evento, di natura e socialità, è realizzato dall’ente Parco in collaborazione con vari enti e associazioni. Da quest’anno, ci sarà il passaggio alla digitalizzazione delle operazioni di rilievo, attraverso lo strumento digitale ’BramiAPP’, finanziato dall’Unione Europea - Nextgenerationeu, e finalizzato al monitoraggio, alla preservazione, alla valorizzazione e al ripristino in aree protette del Centro nazionale della biodiversità National Biodiversity Future Center (NBFC). Il censimento sarà ancora una volta aperto agli appassionati di tutta Italia, che vorranno dare il proprio contributo, facendo un’esperienza tra le più affascinanti che un Parco possa offrire. Sarà realizzato anche il monitoraggio del lupo, con la tecnica del wolf-howling.

Gilberto Mosconi