"A settembre la scuola Saffi sarà aperta"

di Giacomo Mascellani

In città uno degli argomenti che tiene banco è il futuro della scuola elementare ’2 agosto 1849’, da tutti conosciuta soprattutto come scuola di via Saffi. In questo storico edificio, così come in altre scuole, sono previsti dei lavori di messa in sicurezza finanziati con i fondi del Pnrr. Nei giorni scorsi l’ambiente si era riscaldato, quando l’ex sindaco Roberto Buda in un post sul suo profilo social, aveva annunciato il trasferimento degli studenti della Saffi nei moduli della scuola elementare di Sala. Dagli uffici del Comune non vi è stata alcuna conferma in tal senso, tuttavia girano le voci più fantasiose e così l’Amministrazione è intervenuta tramite il sindaco Matteo Gozzoli.

"Mi sembra opportuno chiarire alcuni punti - puntualizza il primo cittadino - perchè nell’edilizia scolastica abbiamo ottenuto fondi Pnrr che ci impongono delle scadenze. Oltre al cantiere per la nuova scuola di via Torino, abbiamo tre interventi per un impegno di oltre 3 milioni di euro, con la scadenza fissata alla primavera 2026 per la conclusione dei lavori. Il primo intervento riguarda lavori in corso alla scuola di Sala per 600mila euro, il secondo la scuola media Arfelli per 1,1 milioni ed il terzo la scuola di via Saffi per 1,3 milioni con finanziamenti Pnrr arrivati nel 2022".

Gozzoli assicura che a settembre la Saffi sarà aperta: "Gli alunni inizieranno l’anno scolastico 2023-2024 in quella sede e non esistono problemi di sicurezza della struttura che è tra le più monitorate del territorio. La gara d’appalto per i lavori da effettuare è ancora in corso e stiamo lavorando per trovare la soluzione migliore riguardo al cantiere e all’eventuale spostamento delle classi. La prima ipotesi è quella di utilizzare i nuovi moduli installati che avevano ospitato gli alunni della scuola di Sala. Questa scelta ci consentirebbe di far partire già nei primi mesi del 2024 il cantiere alla scuola di via Saffi, garantendo così un margine di sicurezza per il completamento dei lavori nel rispetto delle scadenze del Pnrr e usufruendo di una soluzione didattica già sperimentata, con la possibilità non solo di avere aule accoglienti e sicure, ma anche di poter contare su un ampio giardino per la ricreazione e una vicina palestra per le attività motorie. Tale ipotesi prevederebbe la predisposizione di un servizio di navette gratuite in partenza tutte le mattine da Largo Capuccini verso la scuola di via Canale Bonificazione e ritorno, al fine di ridurre al minimo i disagi per le famiglie. Tuttavia - prosegue il primo cottadino - i nostri uffici tecnici stanno valutando anche altre ipotesi e teniamo monitorati i lavori alla scuola di Sala, perchè se non venisse rispettata la fine lavori a dicembre 2023, è possibile uno slittamento del cantiere di via Saffi in primavera e quindi una diversa collocazione dei moduli in altra area in corso di valutazione.

Capisco bene e mi dispiace per il disagio che uno spostamento crea a molti, ma ci terrei a ricordare che per l’anno scolastico 2025-2026 avremo pronta una scuola nuova in viale Torino. Non appena avremo concluso le nostre valutazioni, incontreremo la dirigente scolastica, i docenti e tutti i genitori, per presentare le diverse soluzioni e capire insieme la strada da percorrere".

In sostanza esiste l’ipotesi di un trasferimento temporaneo dei bambini della Saffi per consentire i lavori, ma ancora non è stato deciso nulla. Di certo si cercherà di fare il possibile per ridurre disagi e spostamenti ad alunni e famiglie, anche se i lavori sono indispensabili e vanno eseguiti con i tempi che comportano.