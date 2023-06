"A Sogliano abbiamo ancora 51 evacuati"

di Ermanno Pasolini

Tania Bocchini sindaca di Sogliano interviene sui lavori sulle spese avviate in seguito all’emergenza alluvione e sull’esigenza che il Governo nomini il Commissario per l’Emergenza e dice: "Abbiamo ancora 51 persone evacuate a Sogliano e per loro abbiamo attivato un’assistenza immediata coordinata dall’Ufficio servizi alla persona con l’aiuto dei volontari. Oltre a garantire l’alloggio a chi ne aveva necessità, abbiamo mantenuto un contatto diretto e costante con tutti gli sfollati, compreso chi ha trovato sistemazione autonoma, per aggiornarli sull’avanzamento della situazione e rilevare le loro necessità. La cosa che tutti i cittadini evacuati ci chiedono è di rientrare nelle loro abitazioni il prima possibile. Per questo abbiamo già impegnato oltre 22mila euro in incarichi per indagini strutturali e sondaggi geofisici sulle case evacuate, al termine dei quali acquisiremo le relazioni utili a revocare le ordinanze di evacuazione o a individuare le opere necessarie al consolidamento. Come Comune abbiamo impegnato per i primi interventi di messa in sicurezza 224mila euro con l’impiego di 16 operatori esterni sul territorio comunale. La squadra operai ha lavorato senza sosta e, grazie ad un centralino aperto 24 ore su 24, abbiamo raccolto e dato una prima risposta a circa 90 segnalazioni dei cittadini in 15 giorni. Un lavoro immane, consentito dalla capacità di spesa di questo ente ma anche grazie all’efficienza di un settore tecnico che è stato oggetto di riorganizzazione da parte nostra. Dall’Agenzia Regionale di Sicurezza e Protezione Civile - continua la sindaca - abbiamo il supporto di tecnici ed esperti nel superamento dell’emergenza che sono stati sul territorio e con i quali lavoriamo in sinergia".

Poi ha affrontato il tema-frane: "A Bivio Montegelli una squadra dei Vigili del Fuoco lavora da venerdì scorso senza interruzioni, per risolvere l’emergenza data da una frana che minaccia due abitazioni attualmente evacuate e una strada comunale che abbiamo chiuso. Ho letto le dichiarazioni del nostro gruppo di minoranza che dirige le sue critiche anche alla nostra Provincia. Quando scrivevano del problema della SP79 Santa Maria Riopetra, questa era stata già aperta da circa 48 ore. Per la SP88 per Montetiffi a oggi è la nostra priorità, essendo l’ultima frazione rimasta pressoché isolata. Il vero pericolo per i comuni montani e collinari è l’abbandono del territorio. Oggi abbiamo realizzato opere di primo intervento per garantire standard minimi di sicurezza ma quello che serve è un lavoro enorme di riqualificazione che non potrà iniziare se non arrivano le risorse".