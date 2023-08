A Sogliano completata l’infossatura del formaggio

di Ermanno Pasolini

A Sogliano al Rubicone tutti i proprietari delle fosse hanno quasi completato l’infossatura del formaggio in aumento come quantità. Un mese fa le fosse erano state aperte, aerate e sanificate. Nei primi giorni di agosto per gli abitanti del paese collinare, è iniziato il grande lavoro dell’infossatura. Questo è il periodo migliore per mettere nelle buche il tipico formaggio, in quanto è l’infossatura tradizionale, quella canonica per intenderci (agosto-novembre), che lo porterà sulle tavole dal mese di novembre in poi, con la grande fiera che dura tre settimane. Un prodotto prelibato, unico nel suo genere e apprezzato in tutto il mondo.

Le fosse vengono riempite di formaggio, chiuse ermeticamente e il tutto viene lasciato sepolto per circa tre mesi. Ultimamente sono in forte aumento i privati che portano i loro sacchetti da collocare nelle buche, da tenere come scorta per l’inverno in quanto molti temono l’aumento generale dei prezzi dei prodotti alimentari e non solo. Oggi è tornata a essere in forte crescita la richiesta dei commercianti. I quantitativi del formaggio da infossare sono in aumento rispetto agli anni passati. Quest’anno il volume d’affari dovrebbe essere superiore al milione di euro, invertendo la tendenza al calo degli anni passati, anche se lontano dai sei milioni dei tempi d’oro del fossa, prima della crisi del 2008 e 2009.

Dice Francesco Rossini, figlio di Gianfranco, titolari delle Antiche Fosse storiche Malatestiane, usate fin dal Medio Evo: "Ci stiamo concentrando sulla rivalorizzazione del nostro prodotto, controllando tutta la filiera per garantire a tutti il migliore formaggio di fossa di sempre. E’ stato difficile trovare il latte in quanto la produzione è in forte crisi per la carenza di mangimi e costi alle stelle per gli allevatori. Per affrontare gli alti costi del formaggio semistagionato prima della infossatura, abbiamo quadruplicato il lavoro di preparazione del formaggio in modo da stagionarlo e accertarsi di avere il prodotto ideale per le fosse. Delle dieci fosse malatestiane, ne abbiamo riempite otto, prolungando il tempo di infossatura fino al 20 settembre e l’ultimo verrà sfossato prima di Natale. Per la prima volta lo metteremo in vendita per i privati su internet sul nostro sito antichefosse.com. Come ogni anno nella prima settimana di agosto abbiamo ritirato il formaggio dei privati e lo abbiamo infossato. Ci sono stati circa 300 privati che ci hanno portato il sacchettino a stagionare".

L’Agroqualità di Roma è l’organo di controllo che certificherà la qualità del formaggio Dop di Sogliano quando verrà tolto dalle fosse e dovrà superare l’ultimo esame prima di avere la certificazione conclusiva e, per la parte commerciale, essere venduto al consumatore.