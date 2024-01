A Sogliano sarà ’Un giorno come un altro’

Domani alle 21, il teatro "Elisabetta Turroni" di Sogliano al Rubicone, sigla i 25 anni di attività. Dalla stagione inaugurale del 1999 sono andati in scena oltre 230 spettacoli, insieme a numerose altre rappresentazioni fuori programma. Ad inaugurare il primo dei 6 spettacoli di "Prova d’attore", a cura di Sillaba società cooperativa, saranno Carlo De Ruggeri e Luca Amorosino col testo di narrazione "Un giorno come un altro", di cui è attore e regista Giacomo Ciarrapico che sarà presente alla rappresentazione, esclusiva sul territorio romagnolo. Ruggeri e Amorosino, interpreti della fortunata serie Boris, nello spettacolo sono Ranuccio e Marco, due scrutatori della sezione 4607, un seggio alle porte di Roma, e attendono gli elettori che non arriveranno mai. "Uno spettacolo sospeso – annota il regista - dove Godot sono gli italiani". Non dovrebbe essere, in realtà, un giorno come un altro, quello raccontato dalla messa in scena, perché è una giornata nella quale gli elettori sono chiamati ad esercitare il diritto di voto. La commedia, sotto forma di paradosso, mette in evidenza quanto sia diminuita nella percezione degli italiani la consapevolezza del valore della democrazia che si esprime attraverso le urne elettorali. "Quel semplice gesto, ossia votare – aggiunge Ciarrapico -, per anni è stato considerato quasi sacro, ma con il passare degli anni c’è stato uno scollamento sempre maggiore tra Paese reale e classe dirigente. E questo fenomeno ha provocato un disinteresse dilagante da parte dei cittadini nei confronti di quel gesto sacro: a ogni tornata elettorale, la prima vera notizia è la crescente astensione degli aventi diritto" . Qui si racconta quel giorno in cui l’astensione raggiungerà livelli quasi assoluti e solo il quattro per cento della popolazione andrà a votare. Ma nel seggio gli scrutatori devono far passare la giornata d’attesa, non conoscendosi, avendo idee politiche e visioni diverse del mondo e, probabilmente mal sopportandosi Luca Amorosino (Marco) e Carlo De Ruggieri (Ranuccio) rendono il testo divertente e godibile, le battute si susseguono a ritmo serrato, ma senza esagerazioni e la risata è garantita. Ovviamente i due personaggi sono antitetici: Marco è fin troppo aperto, fa un uso sconsiderato del web e su di un sito internet di scommesse punta su qualunque cosa, la morte di Renzi oppure un golpe nella Repubblica Centrafricana; Ranuccio invece, timido patologico, è un ricercatore universitario di storia impegnato a sfatare "i luoghi comuni sulla pace di Aquisgrana". Insomma, gli elementi classici per lo scontro ci sono tutti, "favoriti" dal fatto che dall’alba al tramonto i due sono costretti a condividere lo spesso spazio. Il prossimi appuntamento sabato 3 febbraio con "Cosa nostra spiegata ai bambini" con Ottavia Piccolo, Prenotazioni 370-3685093 o spettatore@sillaba.org.