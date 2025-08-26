A spasso armato di taser. Bloccato e denunciato

Un giovane si aggirava per le vie del centro cittadino portando con sé un taser (tipo pistola stordente) perfettamente funzionante. I carabinieri lo hanno intercettato durante un controllo, hanno sequestrato l’arma e denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. E’ una delle quattro persone denunciate dai militari della Compagnia di Cesena e del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle stazioni dipendenti nel corso dei controlli dell’ultimo weekend.

Tra i denunciati: due giovani automobilisti per spaccio di stupefacenti perchè durante il controllo stradale, sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso, uno di alcuni grammi di cocaina, già suddivisa in dosi pronte allo spaccio, oltre ad una cospicua somma di denaro contante, ritenuta provento di spaccio e l’altro aveva alcuni grammi di varie sostanze (MDMA, ecstasy, cocaina, chetamina, hashish e marijuana), oltre a materiale per peso e confezionamento. Un uomo è stato denunciato per maltrattamenti al proprio cane, lasciato, per diverso tempo, chiuso, al caldo, nella sua auto.

I carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena una donna assuntrice di sostanze stupefacenti, trovata in possesso di una modica quantità di hashish per uso personale, che è stata sottoposta a sequestro amministrativo. Poi uomini e una donna per ubriachezza molesta, procedendo nei loro confronti, come previsto dal codice di convivenza civile del comune di Cesena, anche all’ordine di immediato allontanamento dal luogo del controllo per le successive 48 ore. Il bilancio del servizio svolto ha comportato inoltre 12 contestazioni al codice della strada, 11 perquisizioni e ispezioni personali e veicolari, con 201 persone identificate e 3 esercizi pubblici controllati.

e.p.