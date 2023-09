A Strabatenza. Festa dell’8ª Brigata. Garibaldi Romagna

Domenica scorsa a Strabatenza 14ª edizione della ’Festa dell’8ª Brigata Garibaldi Romagna’, promossa dall’Associazione Nazionale Partigiani Italiani. Ha detto il sindaco Marco Baccini: "Abbiamo una grande responsabilità individuale e collettiva, nel batterci per garantire a noi e alle prossime generazioni quelle libertà che il progresso tecnologico ed economico stanno mettendo in crisi, ispirandoci al coraggio e all’impegno dei partigiani. Siamo loro eredi, ed in questa nostra dimensione sta il dovere morale e civile di onorare il sacrificio con il quale i nostri partigiani si batterono per la nostra libertà". gi. mo.