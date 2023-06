A tavola con Cracco, raccolti 23mila euro

E’ stata un successo la Charity Dinner firmata Carlo Cracco al Grand Hotel da Vinci di Cesenatico. Nel corso della serata sono stati raccolti 23.160 euro che lo chef Cracco ha donato, assieme a Paola Batani, titolare del Gruppo Batani Select Hotels, alla Regione Emilia-Romagna, a sostegno di "Un aiuto per l’Emilia Romagna", la raccolta fondi ufficiale, per le persone che sono state colpite dall’emergenza alluvione. La Batani è molto soddisfatta: "Sono orgogliosa di questo risultato, questa è la dimostrazione che se il turismo in Emilia-Romagna funziona, può aiutare chi è stato colpito dall’alluvione".