A tavola tra musica e solidarietà: raccolta fondi per ‘Amani’

In occasione del 14esimo compleanno dell’associazione, nella serata di venerdì 9 maggio 2025 alle ore 20,30, al centro sociale di Pisignano Cannuzzo in via Zavattina, 6/d - come tutti gli anni a questa parte, sarà organizzata dall’Associazione di promozione sociale Francesca Fontana una serata speciale all’insegna dello stare bene insieme e in amicizia denominata "A tavola tra musica e solidarietà". Il momento conviviale della cena è sempre un appuntamento importante!

Una cena che si svolge con la collaborazione del personale e amici dell’associazione che propone per la serata menù a base di una speciale paella (vedasi la locandina) e sarà concluso con tanti dolci preparati per questa serata dalle donne volontarie della nostra associazione e quella di Amani Cesena.

Durante la cena ci accompagneranno con il loro concerto di musica dal vivo il gruppo cervese ‘i trapozal’ che portano anche tanta allegria con la loro simpatia e solare autenticità.

La serata che come dicevamo viene organizzata per stare insieme a tavola in amicizia e, principalmente, per raccogliere fondi che inizialmente erano destinati ai progetti di Amani; il ricavato sarà utilizzato per queste finalità, per i progetti che sostiene in Kenya, Zambia e Sudan.

La nostra associazione inoltre fin dalla sua costituzione sostiene con Avsi in Kenya una adozione a distanza.

Un grazie particolare dunque ai nostri volontari e alle persone che si sono rese disponibili per la preparazione della cena, ed alle tante persone che parteciparono che hanno a cuore questi valori e finalità.

Finalità e valori importanti e condivisi, che dobbiamo continuare a perseguire anche il futuro e insieme con il cuore, generosità e altruismo, esclusivamente per aiutare il prossimo.

Sarà inoltre allestita, all’interno del centro sociale di Pisignano Cannuzzo, dove si svolge la cena, un banchetto con prodotti tipici di questi Paesi. Partecipate numerosi. Prenotatevi entro lunedì 4 maggio al cell di Roberta 338 6739061

Associazione culturale Francesca Fontana