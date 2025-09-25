I soliti violenti

Cesena
A tu per tu con Ciofi e Castagnetti
25 set 2025
LUCA RAVAGLIA
Cronaca
Ieri alle 18 tanta partecipazione all’incontro organizzato nello store di piazza Amendola per promuovere la nuova t-shirt.

Michele Castagnetti e. Andrea Ciofi ieri durante l’incontro coi tifosi

La motivazione ufficiale era il lancio della nuova t-shirt bianconera ’edizione speciale’ che il club romagnolo ha realizzato con Michele Castagnetti come protagonista e che è appena stata messa in vendita tra i tanti gadget originali griffati ’Cavalluccio’.

Nei fatti, per tanti tifosi è stata però prima di tutto una ghiottissima occasione per incontrare e familiarizzare col nuovo arrivato in casa bianconera, scambiandoci quattro chiacchiere e andando a caccia di autografi e foto.

Ieri a partire dalle 18 infatti nello ’store’ di piazza Amendola il Cesena Calcio ha organizzato un momento speciale insieme ai suoi sostenitori al quale hanno partecipato appunto Castagnetti e il capitano Andrea Ciofi. I due giocatori sono rimasti a lungo in compagnia dei loro sostenitori, che stanno vivendo un elettrizzante inizio di stagione e che chiedono dunque alla squadra di continuare a regalare soddisfazioni, già a partire dal match casalingo di sabato contro il Palermo.

Riguardo alla maglietta in edizione speciale, il capo di abbigliamento è disponibile al prezzo di 25 euro.

